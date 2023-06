Al Teatro Brecht di Perugia va in scena la solidarietà - Tuttoggi.info

Lo spettacolo contribuirà alla realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule.

In scena al Teatro Brecht di Perugia uno spettacolo teatrale con il patrocinio di AIDO, ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI, sez. di Perugia.

Grazie all’acquisto anche di un solo biglietto si può contribuire alla riuscita della manifestazione che devolverà l’importo di 3mila euro destinate alla realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule.

Il successo dei trapianti legato alla possibilità di salvare la vita di persone affette da particolari malattie, ha aumentato le aspettative sia da parte dei malati che dei medici interessati ad offrire la cura più adeguata.

Per questo l’attenzione sul tema va mantenuta alta. E’ fondamentale coniugare divertimento ad un fine benefico, legato ad una Organizzazione di Volontariato che persegue uno scopo così importante. Per l’occasione la “Compagnia Donattori ” di Biagio Giardini, fondata nel 2017 e composta da attori professionisti con la cultura del teatro da generazioni, ispirati sempre alla tradizione del teatro del sorriso, porterà in scena la commedia “Tutti nell’ Armadio”.

Un appartamento, quattro coppie e un grosso armadio a muro. Queste parole possono essere il riassunto semplice, ma al tempo stesso complicatissimo, di questa divertente commedia. Si potrà assistere allo spettacolo l’8 ottobre 2023 al Teatro Brecht di Perugia con due spettacoli. Un modo per arricchirsi personalmente e al contempo contribuire ad una buona causa.

Il biglietto non è nominativo, può essere acquistato per sé o regalato Si puo’ partecipare all’iniziativa anche con l’acquisto di un solo biglietto, che sarà comunque di vitale importanza. Costi: Ore 16:00 € 25.00 ridotto € 20.00, Ore 21:00 € 30.00 posto unico

Per maggiori informazioni ShowTime 0759115010, perugia@showtime-italia.com