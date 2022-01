Al supermercato non serve il Green pass: il nuovo Dpcm e le faq del Governo

L'elenco degli esercizi dove dal 1° febbraio si può accedere anche senza certificato verde e quelli in cui è necessario

Per entrare al supermercato non servirà il Green pass, né quello base, né quello rafforzato. Il Governo ha fatto un passo indietro, viste le divisioni nella maggioranza. E come successivamente chiarito dal Governo sulle faq esplicative del nuovo Dpcm firmato da Draghi venerdì mattina, non ci saranno limiti nelle tipologie di merci che si potranno acquistare in quegli esercizi dove si può entrare anche senza certificato verde.

All’interno di un centro commerciale, però, senza Green pass si potrà entrare solo negli esercizi che vendono generi alimentari e farmacie, non negli altri.

Dove si può accedere anche senza Green pass

Ecco gli esercizi nei quali dal 1° febbraio si potrà accedere senza Green pass:

alimentari e generi di prima necessità (specializzati e supermercati);

commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici;

distributori di carburante;

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

farmacie e parafarmacie;

negozi di ottica;

commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

strutture sanitarie e sociosanitarie (gli accompagnatori potranno restare solo con terza dose o tampone negativo);

strutture veterinarie;

uffici di forze di polizia e polizie locali (ma solo per denunce o attività indifferibili);

uffici giudiziari (per presentare denunce o per consentire attività di indagine).

Dove serve il Green pass

In base al decreto del 5 gennaio, il Green pass è invece obbligatorio per entrare nei negozi che non vendono generi di prima necessità o all’interno di supermercati, tabaccherie, per le Poste (anche per ritirare la pensione, è stato chiarito), in banca, negli uffici pubblici. Si possono acquistare liberamente sigarette, giornali e libri nei chioschi all’esterno. Se all’interno di un centro commerciale, servirà il Green pass base.

Dal 20 gennaio il Green pass è obbligatorio per i servizi alla persona (parrucchiere, barbiere, estetista).