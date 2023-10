Al palazzo del Vignola si inaugura la mostra All Masters - Tuttoggi.info

Una nuova esposizione si aggiunge alle altre 3 già allestite al palazzo del Vignola di Todi, tutte curate da Matteo Boetti

Il palazzo del Vignola di Todi ospiterà, da sabato 7 ottobre (inaugurazione alle ore 12), la mostra All Masters. Saranno esposte le opere di Alessandro Bazan, Alighiero Boetti, Maurizio Cannavacciuolo, Alberto Di Fabio, Miltos Manetas, Maurizio Mochetti, Andrea Nurcis, Donato Piccolo e Gioacchino Pontrelli.

La mostra si unisce alle tre già presenti al palazzo del Vignola, tutte curate da Matteo Boetti e proposte dall’associazione Todi per l’Arte, con la partnership della galleria d’arte CollAge e il sostegno di Fondazione Perugia.

Si tratta di:

Shapes Escapes and Landscapes , con protagonisti Giancarlo Biagini, Silvia Camporesi e Salvo;

, con protagonisti Giancarlo Biagini, Silvia Camporesi e Salvo; Immagini dal torrione sotto tornio , con opere di Alessandro Bazan, Marco Colazzo, Mario Consiglio, Daniele Galliano, Claudia Peill, Gioacchino Pontrelli e Andrea Salvino;

, con opere di Alessandro Bazan, Marco Colazzo, Mario Consiglio, Daniele Galliano, Claudia Peill, Gioacchino Pontrelli e Andrea Salvino; Per noi, le belle lavanderine con opere di Stefano Arienti, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Hooi Hwa Lim, Piero Pizzi Cannella.

“Grazie al sostegno di Fondazione Perugia e alla partnership con CollAge – afferma Leonardo Baccarelli, Presidente di Todi per l’Arte – abbiamo promosso quest’anno quattro mostre di arte contemporanea a Palazzo del Vignola curate da Matteo Boetti. Particolarmente significativa, in questa ultima mostra, la presenza di opere di Alighiero Boetti, straordinariamente esposte a Todi, terra in cui l’artista, tra gli italiani più affermati al mondo, ha vissuto per molti anni. I lavori di tanti artisti, con provenienze, percorsi, età diverse, invitano tutti ad un arricchente incontro con l’arte contemporanea, all’insegna della cultura, della bellezza, e del buon vivere.”

Sabato 7 ottobre, in occasione dell’inaugurazione, sarà possibile visitare le mostre con il curatore Matteo Boetti.

Le quattro esposizioni rimarranno aperte, nei fine settimana, fino al 2 dicembre 2023.