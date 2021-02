Al centro storico di Marsciano torna il parcheggio con disco orario - Tuttoggi

Una soluzione temporanea, in vigore da lunedì primo marzo, in attesa di aggiornare i parcometri presenti della sosta a pagamento

A partire da lunedì primo marzo i parcheggi attualmente a pagamento con parcometro presenti nel centro storico di Marsciano diventeranno a sosta con disco orario di un’ora (resterà la segnaletica orizzontale rappresentata dalle strisce blu).

Si tratta di una soluzione temporanea, valutata anche in riferimento al particolare momento storico che vede tutto il comparto commerciale del centro cittadino in sofferenza a seguito delle restrizioni legate al Covid, e in attesa di procedere, entro i prossimi mesi, ad un ammodernamento tecnologico dei parcometri presenti, che saranno momentaneamente disattivati, con l’introduzione di ulteriori e più comode possibilità di pagamento, in particolare con carte di debito e credito e applicazioni digitali tramite smartphone.

La sosta con disco orario di un’ora sarà in vigore dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, mentre la domenica, e nei giorni festivi, il parcheggio sarà libero.