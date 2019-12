Al Castello di Baccaresca il 3° censimento sugli over 65 dell'eugubino-gualdese - Tuttoggi

Lunedì 30 dicembre, presso il Castello di Baccaresca (Gubbio), il circolo ‘Acli Ora et Labora’ di Fossato di Vico, in collaborazione con i circoli del comprensorio eugubino-gualdese, presenterà il 3° censimento relativo agli over 65 soggiornanti nei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo.

Un appuntamento che chiude il vasto programma di iniziative acliste e che consente di avere un quadro abbastanza esaustivo sull’evoluzione di questa fetta di popolazione che cresce costantemente, ritagliandosi un ruolo attivo e propositivo nella società odierna. Emblematico il titolo del convegno che si terrà a partire dalle ore 17, “Le pantere grigie: anziani antagonisti”.

Le pantere grigie infatti rievocano in modo chiaro per assonanza quelle “pantere nere” che combatterono in modo deciso per rivendicare i diritti degli afro-americani negli Usa. Un movimento combattivo, protagonista, propositivo, come vogliono e dimostrano nei fatti, di essere gli anziani di oggi. Introdurrà e presiederà l’incontro il presidente del circolo fossatano prof. Sante Pirrami, che anticiperà l’intervento di Paolo Montesperelli, professore ordinario di sociologia presso l’università La Sapienza di Roma.

Il pomeriggio proseguirà con la santa messa in onore degli aclisti scomparsi celebrata da don Raniero Menghini, preludio alla tradizionale cena con scambio di auguri. Ospiti dell’incontro anche il vicepresidente della Giunta Regionale Roberto Morroni, i sindaci di Gubbio Filippo Mario Stirati e di Fossato di Vico Monia Ferracchiato e il dirigente delle Acli di Perugia Massimo Ceccarelli. Per partecipare al piacevole momento conviviale si prega di dare gentile conferma entro il 27 dicembre contattando la sede del circolo Ora et Labora allo 075919121 – 0757982573 o Pierluigi Brocci al 347 0160532.