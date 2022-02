Al Caos un convegno sulle “Città invisibili” per ricordare Giorgio Armillei

"Le città visibili. Idee e progetti per Terni ricordando Giorgio Armillei": questo il titolo dell'incontro che si svolgerà sabato 5 marzo alle ore 10

“Le città visibili. Idee e progetti per Terni ricordando Giorgio Armillei”: è questo il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 5 marzo alle ore 10 presso la Sala dell’Orologio del CAOS.

Si tratta di un evento pubblico pensato per riflettere sulle prospettive future di Terni a partire dal contributo che l’amministratore comunale – scomparso a giugno scorso – ha dato alla città.

L’iniziativa partirà dall’ultimo contributo di Giorgio Armillei sul tema PNRR

nella sua video intervista al Messaggero e da lì si avvierà un confronto pubblico fra alcuni di noi che, in vario modo, appartengono a realtà impegnate per il bene comune di Terni, con cui Giorgio ha condiviso una parte di cammino e per il successo delle quali si è impegnato.

Modererà il dibattito la dottoressa Vanna Ugolini (Messaggero Terni), dopo un ringraziamento iniziale di Francesco Armillei. Nel corso dell’evento interverranno Jacopo Borghetti (Terni valley), Mauro Franceschini (Confartigianato), Riccardo Marcelli (Cisl Umbria), Linda Di Pietro (Indisciplinarte), Cecilia Cristofori (Università degli Studi di Perugia), Elisabetta Dell’Università (Servizi educativi comunali), Francesco Andreani (architetto), Sebastiano Pasero (funzionario Comune di Terni), Giuseppe Croce (Azione Cattolica), Roberto Meloni (Strumenti Urbanistici Innovativi Comunali).