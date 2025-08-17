"Aiuto la mia coinquilina è morta!", ma in mansarda aveva una serra di marijuana | Arrestato inglese - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Farneto di Colombella hanno arrestato un cittadino inglese, 39enne, residente a Perugia, per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio quando, la scorsa serata, l’uomo, rincasando presso la sua abitazione di Fratticciola Selvatica, aveva trovato la propria coinquilina senza vita, probabilmente colta da malore. Nel frangente l’uomo ha allertato immediatamente i Carabinieri della locale Stazione che sono intervenuti per verificare la situazione.

Aiuto la mia coinquilina è morta! Ma in mansarda aveva una serra di marijuana

Nel corso del sopralluogo i militari, avendo rinvenuto tracce di stupefacente nella casa, hanno avviato una perquisizione domiciliare che ha consentito di scoprire, all’interno della mansarda dell’abitazione, una vera e propria coltivazione di marijuana, attrezzata di tutto punto, con decine di piante e con della sostanza già essiccata. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il carcere di Perugia – Capanne in attesa di convalida. La salma della donna, invece, è stata traslata presso l’istituto di medicina legale in attesa di esame autoptico.