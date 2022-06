Ai domiciliari, 56enne di Foligno fermato in centro a Perugia: arrestato di nuovo

Nonostante stesse ufficialmente scontando gli arresti domiciliari era andato a Perugia con un amico: quest'ultimo denunciato per favoreggiamento

Nonostante stesse ufficialmente scontando gli arresti domiciliari nella sua città, a casa di un amico, insieme a questi era andato a Perugia. E’ stato però beccato, mentre passeggiava per le vie del centro di sera, dai carabinieri delle stazioni di Perugia e Ponte San Giovanni. Così, un 56enne di Foligno è stato di nuovo arrestato per il reato di evasione.

Come detto, l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari nella sua città, è stato sorpreso dai militari della Compagnia di Perugia, impegnati in servizi di controllo del territorio, a passeggiare per le vie del centro assieme ad un amico presso la cui abitazione stava scontando la pena detentiva. Alle domande dei militari sul motivo della sua presenza nel capoluogo umbro non è stato in grado di fornire convincenti spiegazioni; sono così state avviate le verifiche da parte dei Carabinieri per accertare eventuali permessi che lo autorizzassero ad allontanarsi dal domicilio, che hanno però avuto esito negativo.