Aggressioni continue alla madre per denaro, divieto di avvicinamento per un 28enne - Tuttoggi.info

La madre, che è anche malata, costretta a rivolgersi alla polizia: il figlio allontanato da casa su provvedimento del gip

Negli ultimi quattro mesi, in più occasioni, si sarebbe protagonista in modo abituale e continuativo di vessazioni, aggressioni verbali e fisiche, ingiurie e minacce nei confronti della madre, affetta da problemi di salute, in alcuni casi anche alla presenza della sorella minorenne. Per un questo un 28enne è stato ora raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna e dall’allontanamento dalla casa familiare, misura emessa dal gip di Perugia ed eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – che indagano per maltrattamenti in famiglia – in un episodio il 28enne, al rifiuto di ottenere soldi dalla madre, era arrivato persino a minacciare atti di autolesionismo puntandosi un coltello al collo e all’addome. La condotta del figlio ha ingenerato uno stato di ansia e paura che hanno indotto la donna a informare dell’accaduto la polizia di Stato.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, la Procura – ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai fatti contestati – ha chiesto e ottenuto l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, oltre ai luoghi frequentati dalla stessa e dalla figlia minorenne. Acquisito il provvedimento, gli agenti delle Volanti hanno provveduto a notificarlo all’indagato.