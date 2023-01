Aggressione in centro a Foligno, denunciato il responsabile - Tuttoggi

L'uomo avrebbe aggredito la vittima per futili motivi, rintracciato anche grazie alle testimonianze dei presenti

Aggressione a Foligno, denunciato il responsabile per lesioni personale aggravate da futili motivi.

I fatti si sono verificati nella serata del 26 gennaio in piazza San Domenico, quando un cittadino straniero che era stato inseguito in strada e ferito all’avambraccio con un coltello. Per l’accaduto, l’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. A distanza di 48 ore, ultimati gli approfondimenti investigativi del caso, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono riusciti ad attribuire un volto ed un nome all’ggressore, un uomo del Maghreb, già noto alle forze dell’ordine, che in base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, aveva aggredito la vittima per futili motivi.