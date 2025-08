Aggressione con roncola in pieno centro, arrestato un uomo - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di ieri 5 agosto, un uomo è stato aggredito con un colpo di manico di roncola lungo corso Vecchio. Secondo quanto riportato in prima battuta da Umbriaon, l’aggressione sarebbe scaturita dopo un litigio tra due cittadini stranieri, un 32enne di origini nigeriane (autore del gesto) e un 29enne di nazionalità egiziana, la vittima che ha subito il colpo.

Aggressione con colpo di manico di roncola

Per motivi ancora al vaglio della Polizia di Stato, che indaga sull’accaduto, tra i due uomini sarebbe nata una lite, sfociata poi nell’aggressione con l’arma da taglio detenuta dal 32enne cittadino della Nigeria che avrebbe colpito al volto il rivale con il manico di una roncola. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’uomo è stato poi soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in ospedale per le cure del caso. Le condizioni del paziente non sarebbero tuttavia gravi.

Arrestato un uomo

Subito dopo il fatto di sangue, gli agenti della Questura di Terni si sono messi sulle tracce dell’aggressore e, dopo qualche ora, sono riusciti a raccogliere importanti indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne cittadino nigeriano nei confronti del quale è stato disposto l’arresto, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella giornata di oggi 6 agosto.

Aggiornato alle 10.50