Aggressione al maneggio col forcone, 38enne denunciato - Tuttoggi

Aggressione al maneggio, 38enne denunciato. I fatti si sono svolti nei giorni scorsi, quando personale della Squadra Volante del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca interveniva presso un maneggio del comprensorio di Bastia Umbra dove il proprietario della struttura riferiva di essere stato aggredito da un proprio dipendente.

Giunti sul posto, gli agenti, oltre al richiedente trovavano un 38enne, cittadino straniero, con una vistosa ferita al volto e palesemente in stato di ebbrezza alcoolica a causa di un forte alito vinoso, un linguaggio sconnesso e la difficoltà di mantenere la posizione eretta.

Il richiedente raccontava agli agenti che il 38enne stava litigando animatamente con un altro dipendente, anch’egli straniero, per questioni di soldi. L’uomo interveniva, quindi, al fine di separare i due, riuscendo, in un primo momento a far allontanare il 38 enne.

Quest’ultimo però riusciva a reperire un forcone col quale, brandendolo, si scagliava contro il suo datore di lavoro. Il proprietario riusciva miracolosamente ad afferrare il pericoloso utensile e a toglierlo dalle mani dell’uomo.

Ricostruita la dinamica degli eventi anche grazie alla raccolta delle dichiarazioni delle persone che avevano assistito all’accaduto, il 38 enne, dopo aver ricevuto le cure del caso presso l’Ospedale di Assisi, veniva denunciato per il reato di minaccia aggravata.