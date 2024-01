Aggredisce gli agenti che lo fermano per un controllo, 34enne arrestato - Tuttoggi.info

Dopo un breve inseguimento il 34enne è stato raggiunto e bloccato ma poi ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti

Ha cercato di scappare aggredendo i poliziotti che nelle prime ore di sabato lo avevano fermato un giovane controllato in una zona centrale di Foligno da una volante del locale commissariato. L’uomo, successivamente identificato per un 34enne albanese, già noto per reati in materia di sostanze stupefacenti, si è inizialmente mostrato tranquillo e collaborativo poi, all’improvviso, ha strattonato uno dei poliziotti per cercare di darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento il 34enne è stato raggiunto e bloccato ma, nel tentativo di eludere il controllo, ha ingaggiato una colluttazione con uno degli agenti, i quali riuscivano comunque a bloccarlo. A seguito della propria condotta e delle lesioni riportate dal poliziotto, l’uomo è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In sede di giudizio per direttissima presso il Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato.