Agenti di Polizia scoprono incendio a Monteluce ed evitano il peggio domando le fiamme - Tuttoggi

Localizzato il punto preciso, all’interno di un’area verde boschiva del quartiere gli agenti si sono avvicinati ai 3 differenti punti di fuoco attivi

Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un servizio di controllo del territorio in zona Monteluce, si sono accorti di una consistente colonna di fumo.

Gli operatori di Polizia, dopo aver localizzato il punto preciso, all’interno di un’area verde boschiva del quartiere interdetta al traffico con una apposita sbarra, dopo aver richiesto l’intervento dei VVFF, si sono avvicinati di corsa ai 3 differenti punti di fuoco attivo evitando il propagarsi delle fiamme già considerevoli, con mezzi di fortuna.

Non ostante la mancanza di un idoneo equipaggiamento utile per contrastare la cortina di fumo e il forte calore i poliziotti sono riusciti ad evitare il peggio soprattutto, per le civili abitazioni vicine, domando le fiamme dei focolai più pericolosi.

Con l’arrivo dei VVFF si è provveduto ad estinguere totalmente le fiamme presenti nei tre punti di generazione.