Affitti in nero e b&b abusivi, vasta indagine della Finanza

All’esito degli accertamenti effettuati da tutti i Reparti territoriali della provincia, sono state contestate violazioni di carattere amministrativo nei confronti di 13 strutture, per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 39 e art. 40, comma 3 (mancata comunicazione dell’inizio attività e della locazione degli alloggi ai competenti uffici comunali), della L.r. n. 8/201, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Sono state inoltre segnalate all’autorità giudiziaria 5 persone per violazione dell’art. 109 T.U.L.PS.

È stato, inoltre, individuato un operatore che aveva concesso in locazione immobili, in assenza di regolare

contratto, omettendo altresì di dichiarare i redditi percepiti, per un importo pari a circa 25 mila euro.