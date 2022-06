Affitta una casa al mare, incassa 1.700 euro e sparisce: denunciato abruzzese - Tuttoggi

Stabilito l’importo e deciso di pagare una prima tranche per confermare la prenotazione, la donna aveva eseguito un bonifico di più di 1.700 euro, scoprendo però poco dopo che l’interlocutore si era reso irreperibile. Vista la situazione aveva subito denunciato la vicenda ai Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, che al termine delle indagini sono riusciti ad identificare un uomo, residente in Abruzzo, presunto autore della truffa. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, che ora valuterà le ipotesi investigative dei Carabinieri e stabilirà come procedere nei suoi confronti.