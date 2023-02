Affidamento mattatoio comunale, è uscito il bando - Tuttoggi

Il servizio verrà affidato in concessione per 15 anni, e l’affidamento, nel dettaglio, comprende la macellazione, custodia, pulizia e trasporto carni macellate. Il valore della concessione è stato stimato pari a 2.866.950 euro e il canone di disponibilità corrisposto dall’Ente al concessionario è pari 11.130 euro l’anno, quale base d’asta, sul quale i concorrenti dovranno presentare, a ribasso, la loro migliore offerta economica.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Gubbio un canone di concessione pari a 2.500 euro l’ anno, al netto di Iva di legge, per la disponibilità della struttura del mattatoio e della relativa attrezzatura di proprietà comunale. L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all’offerta tecnica ed economica, nella graduatoria formulata da una apposita Commissione.

La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le ore 12 del 20 marzo 2023, mentre l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore 10 del 21 marzo 2023, presso la sede della Provincia di Perugia, in via Palermo 21.

Per avere informazioni, previa lettura e consultazione del bando e del disciplinare, ci si può rivolgere agli Uffici comunali competenti, Servizio Patrimonio del Comune di Gubbio, dott.ssa Mariledi Pierantozzi, all’indirizzo mail m.pierantozzi@comune.gubbio.pg.it, tel. 075/9237341 (tutti i giorni dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18).