Affari tuoi, gli umbri Francesco e Giulia protagonisti sfortunati - Tuttoggi.info

La coppia ha perso ai pacchi e nella scelta della regione fortunata: a consolarli gli auguri di Amadeus

Per loro c’è la gioia di un imminente matrimonio e quella di essere arrivati alla fine del gioco dei “pacchi” di Affari tuoi, ma la serata di venerdì sera è stata doppiamente sfortunata per l’assisana Giulia Speziali e per il folignate Francesco Renzini, che hanno prima perso 15.000 euro ai pacchi e a seguire i 100.000 prima e i 50.000 poi nel gioco della regione fortunata.

La coppia umbra è rimasta con niente in mano, e pensare che sarebbe potuta andare diversamente se solo lui avesse dato ascolto prima ai consigli della mamma (che gli aveva consigliato di puntare sul pacco numero 5, che effettivamente aveva un premio consistente) e poi alla fidanzata.

Con il montepremi della regione fortunata dimezzato a 50.000 euro (ad andare ‘buca’, la scelta del cuore di puntare sull’Umbria), il dubbio per la coppia era tra Basilicata e Sicilia: Giulia avrebbe voluto scegliere la Sicilia, seconda scelta per Francesco che invece avrebbe preferito la Basilicata. Alla fine la coppia ha scelto proprio la Basilicata, ma il bottino da 50.000 euro era nascosto sotto la Sicilia. A Francesco e Giulia, nel finale di Affari tuoi, solo il premio di consolazione degli auguri di Amadeus.