All'Aeroporto di Foligno il raduno nazionale del Club Aviazione popolare

“Una opportunità di promozione strategica”

“Una strategica occasione di promozione per l’aeroporto di Foligno, per la nostra Città e per l’intero territorio anche dal punto di vista dello sviluppo turistico ed economico – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – Per i più piccini sono previsti corsi gratuiti sulla costruzione di aeromodelli, ed ancora dimostrazioni di aeromodelli in volo e visita guidata alle officine “Oma”. Una grande “Festa del Volo” che si affianca alle manifestazioni quintanare nel contesto del magico ” Settembre Folignate”.

Per tutte le informazioni, vi invito a visitare il sito: www.clubaviazionepopolare.org

I ringraziamenti

“Ringrazio l’Aeroclub di Foligno quale soggetto organizzatore ed in particolare il presidente Lucio Reato ed il Comandante Mario Belloni; l’assessore al Turismo Michela Giuliani; la Regione dell’Umbria e la Oma Tonti“, conclude il primo cittadino di Foligno.