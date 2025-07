ADISU Umbria: presentato il nuovo bando per il diritto allo studio 2025/2026 - Tuttoggi.info

PERUGIA – L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria ha presentato il bando per l’anno accademico 2025/2026, con importanti novità volte a rafforzare l’equità nell’accesso ai benefici e a promuovere un ambiente universitario sempre più inclusivo e vicino ai bisogni della comunità studentesca. Hanno partecipato l’amministratore unico di ADISU Umbra Giacomo Leonelli, il dirigente Gianluca Sabatini, i funzionari Chiara Crescimbeni e Fabrizio Battazzi, e la Garante degli Studenti Giorgia Chioccoloni.

Nuovi requisiti per il bando Adisu

Tra le principali modifiche del nuovo bando, nuovi requisiti per partecipare al concorso per le borse di studio: l’indicatore ISEE non dovrà superare i 27.948,60 euro, mentre l’ISPE a 60.757,87 euro. Il dato cambia rispetto al 2024 in cui la soglia ISEE era di 27.726,79 mentre la soglia ISPE era fissata a 60.275,66. “Avere un ISEE limite a 27.948 significa aumentare la platea di beneficiari” ha spiegato Leonelli “cosa non affatto scontata visto che l’anno scorso molte regioni, a cominciare da alcune vicine, non superavano i 25.000 circa di Isee”.

Nuove disponibilità studentati e posti letto

“Oggi possiamo dire che portiamo a bando più di cento posti in più rispetto allo scorso anno”, spiega Leonelli, “grazie anche alla prossima inaugurazione di un nuovo padiglione in Via Innamorati e alla scelta di non rinnovare alcune convenzioni che andavano a incidere sul numero generale dei posti disponibili. Si passa infatti da 1158 a 1262 posti effettivi. Ciò testimonia l’impegno dell’Agenzia ad ampliare l’offerta di posti pubblici anche in virtù delle criticità abitative rispetto ai canoni di affitto nella città di Perugia. L’obiettivo è quello di lavorare nelle prossime settimane ad un ulteriore aumento delle disponibilità abitative per il diritto allo studio, anche in sinergia con soggetti privati e con il governo regionale che su questo oggi è in prima fila, grazie anche all’impegno diretto dell’Assessore Barcaioli; Voglio infine ringraziare la componente studentesca per il contributo e le proposte concrete che abbiamo recepito”. Non manca la collaborazione con gli studenti: “cerchiamo sempre di lavorare in vista del bando che rappresenta l’emblema dei servizi dell’agenzia” ha dichiarato Giorgia Chioccoloni Garante degli studenti.

Attivata la carriera alias

L’ADISU introduce ufficialmente l’identità alias, uno strumento che permette a studentə in un percorso di affermazione di genere di essere riconosciutə con il nome che sentono più vicino alla propria identità. Una scelta concreta per rendere l’università uno spazio più sicuro, rispettoso e accogliente per tuttə. “Non si tratta di un semplice passaggio di inclusione – ha dichiarato Giorgia Chioccoloni garante degli studenti – ma un vero e proprio riconoscimento che deve partire dal basso”. L’identità alias è uno strumento che permette a studentə che stanno affrontando un percorso di affermazione di genere di essere riconosciutə con un nome diverso da quello anagrafico all’interno dei servizi di Adisu Umbria. È un modo concreto per garantire rispetto, accoglienza e sicurezza nella vita universitaria quotidiana, promuovendo il diritto all’identità personale. L’identità alias non modifica i dati anagrafici ufficiali, ma rappresenta un riconoscimento importante della persona nei contesti interni legati ai servizi dell’Ente.

Nuove disposizioni per le matricole dei corsi di area medica

Il bando recepisce inoltre la recente riforma dell’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, specificando modalità e tempistiche per richiedere correttamente i benefici previsti anche per le nuove matricole che si iscriveranno durante il semestre filtro. Perciò gli studenti potranno usufruire dei servizi a pagamento nell’attesa dell’ammissione e presentare domanda entro il 28 febbraio 2026. Chi usufruirà dei servizi a proprie spese e risulterà poi vincitore potrà accedere a un rimborso delle spese.

Il bando completo e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia: www.adisu.umbria.it Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli sportelli informativi dell’Agenzia o consultare l’area riservata studenti





Luogo: Perugia, Palazzo Donini, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA