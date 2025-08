ADiSU Umbria: chiusura estiva per manutenzione del Collegio Giuseppe Ermini, resta attivo il Collegio in via Innamorati - Tuttoggi.info

PERUGIA – Il Collegio Giuseppe Ermini, situato in via Garibaldi nel capoluogo umbro, sarà chiuso temporaneamente dal 31 luglio 2025 al 1° settembre 2025. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’avvio di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità con quanto richiesto dalla rappresentanza studentesca. Lo rende noto l’Adisu.

Rimarrà aperto Collegio universitario di via Innamorati a Perugia, che accoglierà nei suoi tre padiglioni complessivi 202 studenti. La struttura, situata in una zona centrale della città, è facilmente raggiungibile dalle principali sedi universitarie.

Inoltre, restano garantiti i servizi di ristorazione presso la mensa di via XIV Settembre, regolarmente operativa.

Queste operazioni rientrano nel più ampio impegno dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria per il miglioramento continuo delle proprie strutture e dei servizi offerti, con l’obiettivo di garantire condizioni sempre più adeguate alla vita universitaria.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale: www.adisu.umbria.it