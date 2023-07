Trova intruso addormentato in auto, denunciato alla Polizia - Tuttoggi.info

35enne già noto alle forze dell'ordine, si è introdotto nell'abitacolo forse per cercare oggetti di valore, ma viene scoperto

Un insolito episodio ha attirato l’attenzione della Polizia di Stato di Perugia, che ha denunciato un uomo di 35 anni dopo averlo trovato addormentato all’interno di un’automobile, che non era si sua proprietà. La segnalazione era giunta al numero di emergenza da un cittadino preoccupato dopo aver notato la presenza dell’uomo all’interno del proprio veicolo parcheggiato tempo prima in via del Fosso, alle spalle della stazione ferroviaria del capoluogo umbro.

Giunti sul luogo, gli agenti hanno ascoltato la testimonianza del proprietario dell’auto, il quale ha spiegato di aver lasciato il veicolo lungo la strada. Al suo ritorno, si era accorto però accorto della presenza dell’intruso, successivamente identificato come un cittadino marocchino nato nel 1987 e con precedenti di polizia. A quanto è dato sapere sembra che l’uomo abbia sfruttato un malfunzionamento dello sportello per introdursi all’interno dell’abitacolo, presumibilmente alla ricerca di oggetti di valore. Resta da comprendere perché poi vi si sia addormentato.

Una volta svegliato, il 35enne è stato condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori approfondimenti. Durante le indagini è emerso che l’uomo era sottoposto a un obbligo di dimora nel Comune di Assisi, emesso dal Tribunale di Perugia lo scorso giugno, e aveva anche un divieto di ritorno nel Comune di Perugia, emesso dal Questore l’anno precedente.

Di conseguenza, gli agenti hanno informato il proprietario dell’auto delle misure legali da intraprendere e hanno deferito il 35enne all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza ai provvedimenti citati.