Addobbi natalizi per la casa: consigli per 7 stili di arredamento - Tuttoggi

Stile contemporaneo

Lo stile contemporaneo si contraddistingue per le linee semplici e pulite, i volumi compatti e l’utilizzo di colori neutri con qualche inserimento di colori più accessi, spesso associato anche all’impiego di soluzioni tecnologiche e green.

Gli addobbi natalizi in questo caso non dovrebbero essere troppo fastosi, ma dovrebbero mantenere una certa sobrietà senza però rinunciare all’innovazione, come ad esempio un albero fatto di soli microled, candele e lucine di Natale di design.

Stile classico

Lo stile classico è caratterizzato da linee raffinate e da forme morbide e bombate all’insegna dell’accoglienza e del comfort. Non mancano in questo caso il legno intagliato e l’abbondanza di accessori.

Qui la tradizione natalizia può farla da padrona e la scelta può quindi ricadere sulle classiche ghirlande, il classico connubio rosso, verde e oro e l’applicazione di tantissime lucine di Natale a temperatura calda per sposarsi bene con l’atmosfera rassicurante dell’ambiente.

Stile rustico

Lo stile rustico è tipico delle case di campagna e di montagna, caratterizzato dall’utilizzo di elementi grezzi come il legno, la pietra e il ferro battuto. Anche in questo caso le linee sono generalmente morbide e le tonalità calde.

Per le decorazioni dovreste prediligere il rosso, il crema e il bronzo e potrete fare ampio uso di ghirlande e decorazioni d’artigianato come giocattoli e angioletti di legno, ceramica o stoffa, pigne, frutti essiccati e lucine di Natale rigorosamente calde come fossero candele.

Stile industriale

Quello industriale è uno stile d’arredamento che ha riscosso molto successo negli ultimi anni, caratterizzato da un’atmosfera underground. Gli spazi sono aperti, le linee sono essenziali, i materiali non rifiniti generalmente in ferro battuto, cemento e legno, i colori neutri come il nero, il grigio e il beige.

Qui non possono mancare le catene di lampadine appese lungo le pareti, le lanterne oppure i fili di luce inseriti in diversi barattoli sparsi per la casa. Luce verde anche a qualche ghirlanda ma senza esagerare e ad elementi di decorazione metallici.

Stile shabby chic

Lo stile shabby chic coniuga il trasandato e l’elegante. Troviamo quindi complementi d’arredo di riciclo visibilmente usurati abbinati ad elementi dall’atmosfera romantica come ricami e merletti. I colori sono rigorosamente in tonalità pastello, ma il protagonista è sicuramente il bianco.

Le decorazioni natalizie dovrebbero allora essere caratterizzate da tinte chiare, fiocchi e cuori di pezza ricamati e decorazioni in legno dipinte di bianco. Anche in questo caso si dovrebbero usare tante lucine di Natale a completare l’atmosfera fiabesca.

Stile nordico

Lo stile nordico, o scandinavo, è un’altra tendenza molto apprezzata per le linee minimal, gli spazi ariosi, i colori neutri e il richiamo alla natura. In questo stile il protagonista è sicuramente il legno, impiegato sia nella pavimentazione che negli arredi.

Per le decorazioni natalizie dovreste quindi ispirarvi ad una foresta d’inverno scegliendo albero e ghirlande innevate, addobbi in legno e a forma di fiocco di neve e lucine di Natale a luce fredda.

Stile etnico

Lo stile etnico si rifà alle lontane terre dell’Africa, del Medio e dell’Estremo Oriente, dell’India e del Sud America. Non si tratta quindi di uno stile univoco ma può avere diverse anime. Generalmente la composizione nel suo insieme si presenta molto colorata, con l’utilizzo di legni pregiati e stoffe patchwork.

In questo caso si può giocare con colori sgargianti e forti contrasti, palline optical ed elementi esotici dal vostro paese preferito.