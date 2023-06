Da dj "Cibotta" a frate cappuccino, addio al mitico Sergio Merendelli - Tuttoggi.info

E' scomparso all'età di 82 anni dopo una brutta malattia, fu ordinato sacerdote nel 2006 a 65 anni

E’ scomparso oggi (19 giugno) all’età di 82 anni, dopo una lunga malattia, fra Sergio Merendelli, mitico personaggio dell’Altotevere originario di San Giustino.

Ex giornalista e pioniere dell’informazione radio e tv fin dagli anni ’70, fu anche arbitro di pallavolo e operaio alla “Nardi” di Selci per 28 anni. Prima di vestire l’abito talare era molto conosciuto come dj “Cibotta”, grande animatore soprattutto delle serate alla discoteca Clover.

La vocazione si fa sentire a metà anni ’80, insieme al desiderio di cambiare stile di vita e mettersi a servizio dei più bisognosi – fu missionario in Bolivia – fino poi a diventare frate cappuccino. Fu ordinato sacerdote nel 2006 dal vescovo Pellegrino Tomaso Ronchi nella chiesa parrocchiale di San Giustino all’età di 65 anni suonati.