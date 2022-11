Addio a Pasquale "Italo" Baruffi, storico giornalista tifernate - Tuttoggi

La scomparsa oggi a 79 anni, è stato firma storica di importanti testate e insegnante | Il cordoglio del sindaco Luca Secondi: “Vicini al figlio Marco e alla famiglia”

Se n’è andato questa mattina (17 novembre), all’età di 79 anni, il dottor Pasquale Baruffi, ex insegnante, colto e raffinato giornalista e per tanti anni punto di riferimento della stampa tifernate e non solo.

Una grave perdita per la famiglia in primo luogo, per la città e la comunità locale, di cui per gran parte della sua vita ne ha narrato le vicende che l’hanno caratterizzata in maniera puntuale e professionale, dimostrando sempre senso di appartenenza ed orgoglio alla storia e alle tradizioni.