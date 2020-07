Addio al professor Bruno Cenni, "Un uomo con un grande amore per Gubbio" - Tuttoggi

Se n’è andato all’età di 74 anni il professor Bruno Cenni, deceduto all’ospedale di Branca a causa di una malattia.

Storico, attento ricercatore e studioso profondamente attaccato alle vicende artistiche, storiche e architettoniche di Gubbio. E’ stato un riferimento per generazioni di studenti e appassionati della storia del territorio.

“Un uomo che aveva un grande amore per Gubbio e una profonda conoscenza delle sue vicende storiche, capace di trasmettere a tutti la grande passione per l’arte, l’architettura e per i tesori della città. – ha detto il sindaco Filippo Stirati – A nome mio e di tutta l’amministrazione esprimo profondo cordoglio e commozione per la perdita di un uomo di rare qualità, grande appassionato delle origini e dei tesori di una città che oggi, giustamente, lo piange“.

Bruno lascia la moglie Luisa e le figlie Monica e Patrizia. I funerali avranno luogo domani, lunedì 13 luglio, alle ore 11, nella chiesa di San Francesco.