Addio al cavalier Renzo Forini, storico comandante della Polizia Stradale tifernate - Tuttoggi

Aveva 78 anni, aveva prestato servizio anche come volontario nell'associazione Anteas | I funerali si svolgeranno giovedì 2 febbraio

E’ scomparso oggi (31 gennaio), all’età di 78 anni, il cavalier Renzo Forini, figura di spicco della comunità tifernate, vice-commissario e storico comandante del Distaccamento di Polizia Stradale di Città di Castello.

Originario di Todi, ha percorso dall’età di 19 anni tutte le tappe di una brillantissima carriera all’interno della Polizia (conferimento della croce d’argento nel 1980 con il grado di Brigadiere dal Ministero dell’Interno), diventando negli anni ‘70 a Città di Castello, comandante del distaccamento di Polizia Stradale, legando il suo ulteriore impegno per l’apertura dell’attuale sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza in Via Morandi nel 1992 alla presenza dell’allora Ministro dell’Interno Mancino ed il Capo della Polizia Parisi. Una volta in “pensione” ha prestato servizio come volontario nell’associazione Anteas dimostrando ancora quell’innata ed encomiabile propensione verso il prossimo.