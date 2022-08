Addio ad Adriano Alunno, fondatore e presidente del Centro Sociale Madonna del Latte per 20 anni - Tuttoggi

I funerali si terranno oggi stesso (domenica 28 agosto), alle 15, nella chiesa di Riosecco

E’ scomparso ieri (venerdì 27 agosto) Adriano Alunno, fondatore e a lungo presidente del Centro Sociale e Culturale Madonna del Latte.

Tifernate conosciuto ed apprezzato da tutti per le innumerevoli attività e progetti che ha portato avanti in favore di comunità locale, anziani e persone in difficoltà, Alunno è stato numero uno della Società del suo rione per oltre 20 anni, rendendo anche possibile, assieme ai soci e ai numerosi volontari, la realizzazione di nuovi locali adibiti a cucina e luogo di incontro.