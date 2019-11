Ad Assisi tante iniziative per la Settimana dell’ecologia

In occasione del quarantesimo anniversario della proclamazione di San Francesco patrono dell’ecologia il Comune di Assisi, in collaborazione con diverse associazioni, ha organizzato una settimana di iniziative ed eventi. Due i collegamenti in streaming di eccezione, il primo con Al Gore (The Climate Reality Project), il secondo con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Il programma è fitto di appuntamenti.

Si parte oggi (fino al 29 novembre) con la messa a dimora di alberi donati dall’amministrazione comunale in tutte le scuole del territorio e con laboratori didattici tenuti dalle associazioni Birba, Gaia, Lipu, Legambiente.

Sempre oggi inizia il corso “Insegnare i diritti umani” in collaborazione con la Sioi e l’Ufficio delle Nazioni Unite e si inaugura la mostra, nella Galleria Le Logge, “International contemporany art exhbition 2019 a cura di Marina Merli.

Nel pomeriggio, con inizio alle 16.30, si svolge nella Sala della Conciliazione un incontro sul tema “Emergenza climatica: insieme per una ecologia umana integrale e per la cura della nostra Casa Comune” a cura del Global Catholic Climate Moviment, a cui partecipano il sindaco Stefania Proietti, don Jean Claude Hazoume’ Kossi Anagni, vicario della Diocesi di Assisi, per The Climate Reality Project ci sono la dottoressa Paola Fiore, l’architetto Piero Pierandrei e il dottor Andrea Merlino, poi la dottoressa Daniela Finamore della Gccm, e infine il dottor Antonio Caschetto del Programma Laudato si’ e del Gccm. Alle 16.45 è previsto il collegamento con Al Gore.

Martedì 26, nella Sala del Consiglio, si presenta il corso base per guardie ambientali volontarie custodi del creato a cura della Fondazione Sorella Natura.

Per tutta la settimana dedicata all’ecologia il Fai nell’ambito delle attività didattiche che avranno luogo presso il bosco di San Francesco affronterà il tema dell’emergenza climatica e quello delle buone pratiche che a tutti i livelli possono essere messe in atto per contribuire alla salvaguardia del nostro territorio.

Da segnalare infine venerdì 29, giorno della proclamazione, il programma prevede una serie di iniziative, la mattina alle 9 nel santuario di San Damiano una preghiera itinerante “Laudato si’ mi’ Signore” a cura di Antonio Caschetto e Ofm. Dalle 10 l’evento Strike, corteo organizzato dai giovani di Assisi, Laudato si’ Generation, e dai Pellegrini in bici del Ride 4 Creation per riflettere nel black friday sull’impatto del consumismo e della cultura dello scarto, corteo che parte San Damiano fino a Piazza del Comune. Un’ora dopo nella Sala della Conciliazione un incontro dal titolo “Francesco patrono dei cultori dell’ecologia. La nostra relazione con gli ecosistemi: tutto è connesso” alla presenza oltre, che del sindaco Proietti, anche di Maria Luisa Cohen di Assisi Nature Council, di padre Josh Kureethadam del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano e coordinatore settore “Ecologia e creato” e rappresentanti della Lipu (Jacopo Simonetta, Franco Tassi e Alfiero Peppino); in collegamento video il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Alle 12, a chiusura della settimana dell’ecologia, saranno liberati due rapaci a cura dell’associazione Lipu.

Il programma

DAL 21 AL 29 NOVEMBRE

In tutte le scuole primarie del territorio verranno messi a dimora alberi donati dal Comune di Assisi e organizzati laboratori didattici a

cura delle associazioni: Birba, Gaia, Lipu, Legambiente

DAL 21 AL 28 NOVEMBRE

Palazzo Comunale

XVIII edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani” organizzato dalla SIOI e dall’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite del Comune di Assisi (riservato agli iscritti)

DAL 21 AL 24 NOVEMBRE

Galleria Le Logge

International Contemporary Art Exhibition 2019

Letteratura, arti visive e performance a cura di Marina Merli

(ingresso libero)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

Sala della Conciliazione

ore 16.30 Incontro: “Emergenza climatica: insieme per una ecologia umana integrale e per la cura della nostra Casa Comune”

saranno presenti: Ing. STEFANIA PROIETTI Sindaco di Assisi, Don JEAN CLAUDE HAZOUMÉ KOSSI ANANI Vicario Generale Diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Dr.ssa PAOLA FIORE, Arch. PIERO PIERANDREI, Dr. ANDREA MERLIN The Climate Reality Project, Dr.ssa DANIELA FINAMORE Divest-Invest & European Programs Coordinator – GCCM, Dr. ANTONIO CASCHETTO, Programma Laudato Sì Assisi – GCCM a cura di Global Catholic Climate Movement

* Previsto, alle ore 16.45, collegamento in streaming con l’ufficio del The Climate Reality Project di Al Gore (diretta streaming su Maria Vision e pagine Facebook collegate)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

Sala del Consiglio

Ore 17.00 presentazione del Corso Base per Guardie Ambientali Volontarie Custodi del Creato a cura della Fondazione Sorella Natura

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

Santuario della Spogliazione

ore 21.00 Adorazione eucaristica in comunione con lo “Spirito di Assisi”

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

Sala della Conciliazione

ore 9.00 XVIII edizione del Corso Insegnare i Diritti umani organizzato dalla SIOI e dall’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite del Comune di Assisi “Vite Sospese”, l’infanzia negata dei minori emarginati. Presentazione della video-inchiesta di FLORIANA BULFON realizzata in collaborazione con UNICEF Italia regia di IVAN CORBUCCI (aperta al pubblico) saranno presenti: Dr.ssa FLORIANA BULFON giornalista Dr. ANDREA IACOMINI portavoce UNICEF Italia

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

40° anniversario dalla proclamazione di San Francesco “Patrono dei cultori dell’ecologia”

Santuario di San Damiano

ore 9.00 Preghiera itinerante “Laudato si’ mi’ Signore, cum tucte le tue creature” a partire dal Cantico delle Creature e dall’Enciclica Laudato Si’ a cura di ANTONIO CASCHETTO e OFM

Da San Damiano a Piazza del Comune

ore 10.00 Strike (in concomitanza con Strike internazionale):

corteo organizzato dai giovani di Assisi, di Laudato Si Generation e dai Pellegrini in Bici del “Ride 4 Creation” per riflettere nel “black friday” sull’impatto del consumismo e della cultura dello scarto Palazzo Comunale – Sala della Conciliazione

ore 11.00 Incontro: “Francesco patrono dei cultori dell’ecologia. La nostra relazione con gli ecosistemi: tutto è connesso”

saranno presenti: Ing. STEFANIA PROIETTI Sindaco di Assisi Gen. SERGIO COSTA Ministro dell’Ambiente (in collegamento video) MARIA LUISA COHEN Assisi Nature Council JACOPO SIMONETTA FRANCO TASSI ALFIERO PEPPONI L.I.P.U. Padre JOSH KUREETHADAM Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano e coordinatore settore “Ecologia e Creato” a cura di Assisi Nature Council. Saranno presenti i ragazzi delle Scuole Superiori di Assisi

Piazza del Comune

ore 12.00 liberazione di due rapaci a cura dell’Associazione LIPU

In occasione della Settimana dell’Ecologia organizzata dal Comune di Assisi, il FAI, nell’ambito delle attività didattiche che avranno luogo presso il Bosco di San Francesco, affronterà il tema dell’emergenza climatica e quello delle buone pratiche che, a livello locale e globale, possono essere messe in atto per contribuire alla salvaguardia del nostro territorio e del nostro pianeta e contrastare il cambiamento climatico in atto.

