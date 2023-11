Ad Assisi nasce il Tavolo comunale per i patti educativi di comunità - Tuttoggi.info

Costruire una città sempre di più a misura dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi, attivando un percorso di condivisione e di ascolto delle loro esigenze. Arriva – come anticipato peraltro qualche mese fa proprio dall’assessore Paolo Mirti a Tuttoggi.info – il Tavolo comunale per i patti educativi di comunità costituito dalla Giunta di Assisi che vedrà la partecipazione di tutti gli attori locali (istituzioni pubbliche, dirigenti scolastici, associazioni e rappresentanti dei ragazzi) che operano nel settore delle politiche giovanili e dell’educazione.

Il Tavolo comunale per i patti educativi di comunità – la cui prima riunione è in programma per mercoledì 29 novembre alle 18 al Digipass – opererà come organismo di concertazione per elaborare e attuare strategie e azioni finalizzate a promuovere, in quanto comunità educante, il benessere e la crescita dei bambini e degli adolescenti. Presupposto fondante sarà l’ascolto dei ragazzi, garantito attraverso la partecipazione stabile dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e mediante l’attivazione della Consulta comunale dei giovani.

Come spiega il sindaco Stefania Proietti, l’obiettivo è di attivare “un percorso di collaborazione con i principali stakeholders locali per adottare insieme le scelte migliori per attuare i diritti dei più giovani”. “Il nostro impegno- dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Paolo Mirti- è quello di costruire insieme una città amica dei bambini e degli adolescenti nella quale i pareri, i bisogni e le priorità dei ragazzi e delle ragazze diventino sempre di più parti integranti delle politiche, dei programmi e delle decisioni dell’amministrazione comunale. Per questo ascolteremo i giovani attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi ed altri organismi che, come amministrazione comunale, vogliamo istituire”. (Foto di Janko Ferlič su Unsplash)