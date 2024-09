Ad Assisi la presentazione del libro Voci dal passato - Tuttoggi.info

Nuova fatica letteraria, Voci dal Passato, una raccolta di poesie e nuova presentazione per Italo Landrini.

Si terrà domenica 15 settembre alle ore 17:00 al Grand Hotel Assisi in via Renzi la presentazione del libro “Voci dal passato – Assisi e dintorni”. Una raccolta di poesie e storie dialettali del “contado” in rima libera scritto appunto da Italo Landrini. Alla presentazione interverranno il sindaco di Assisi Stefania Proietti, e il presidente della Pro loco di Viole d’Assisi Ivano Bocchini.

La lettura delle poesie è affidata a Enrico Maccabei e Mauro Loreti e l’accompagnamento musicale sarà a cura di Matteo Nardelli; a moderare, la giornalista Paola Gualfetti. Dopo la presentazione, è in programma anche un aperitivo e il firma copie con l’autore. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile chiamare il 335.1006425