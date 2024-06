Ad Assisi il convegno ricostruzione sostenibile post sisma di GBC Chapter Umbria - Tuttoggi.info

Nella Sala Conferenze della Manini Prefabbricati Spa ad Assisi, sede del Green Building Council Chapter Umbria, venerdì 31 maggio è stato organizzato un Convegno dedicato al confronto tra esperti di settore sulla ricostruzione sostenibile in Italia, con esempi di casi studio che hanno favorito la realizzazione di città e territori più resilienti, sostenibili ed inclusivi.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesi che solo qualche settimana fa aveva inaugurato l’avvio dei lavori iconici di ricostruzione a Castelluccio di Norcia hanno dato il benvenuto al folto pubblico intervenuto per l’occasione Il Direttore del Green Building italia, Ing. Marco Coffi, il Presidente del Chapter Umbria GBC Prof. Franco Cotana e la Vice Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia Ing. Antonella Badolato.

Il convegno moderato dalla Marcom Manager di Manini Prefabbricati SpA Anna Rita Rustici si è sviluppato in due sessioni: la prima più teorica è stato un approfondimento sui requisiti di sostenibilità per la ricostruzione e sui protocolli energetico ambientali.

L’ing. Stefano Nodessi, Direttore dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Umbria ha ben spiegato i CAM , i Criteri Minimi Ambientali, definiti dal Ministero dell’ambiente e la funzione della Dichiarazione DNHS (Do Not Significant Harm) fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility.

Il collega dell’USR Ing. Gianluca Fagotti ha invece approfondito il testo unico per la ricostruzione privata e ha dimostrato come l’efficientamento energetico degli edifici sia assolutamente ammissibile al contributo e, in alcuni casi, addirittura identificato come elemento premiante.

Ha concluso la prima sessione la Prof. Veronica Castaldo di RSE che ha approfondito il tema dell’efficientamento energetico degli edifici storici con particolare riferimento alle linee della sovrintendenza e alla metodologia di approccio RSE.

Nella seconda sessione, coordinata dall’Ing. Marco Mari già Presidente di GBC Italia sono state presentate diverse Case Histories: la Prof. Anna Laura Pisello, Docente dell’Università degli Studi di Perugia, ha affrontato il caso studio pilota della Rocca di S.Apollinare; lo studio Area Progetto Associati con il contributo degli Ingg. Roberto Regni e Carlo Regni ha fornito esempi edilizia sostenibile con protocollo GBC; la società di ingegneria EXUP con gli Ingg. Leonardo Locchi e Diego Giubilei ha rappresentato l’esperienza del recupero del Palazzo Comunale di Tolentino; L’Ing. Salvatore Romano e L’ing. Giuseppe Paci di Manini Prefabbricati hanno parlato di adeguamento sismico e monitoraggio delle strutture. Ha concluso la seconda sessione l’ing. Benedetta Pioppi di elettrica Valeri che ha affrontato il tema della ricostruzione sostenibile per il benessere ambientale.

Al ricco parterre dei relatori è seguito il contributo video del Senatore Guido Castelli Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione.