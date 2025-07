Ad Assisi - Bastia - Bettona e Cannara nasce l'intercomunale del Pd: la guida Alessia Sirci - Tuttoggi.info

Nel partito Partito Democratico nasce l’Intercomunale dell’Assisano, che riunisce i circoli di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara e la cui prima riunione si è tenuta a metà mese.

Durante l’incontro è stata eletta coordinatrice Alessia Sirci, esponente di Cannara, e sono stati individuati i temi prioritari su cui lavorare. L’Unione Intercomunale non intende sostituirsi ai singoli circoli, ma vuole rappresentare un punto di raccordo tra i territori, con l’obiettivo di elaborare una proposta politica condivisa, capace di rispondere alle esigenze di un’area che coinvolge oltre 50 mila cittadini. L’idea è costruire una visione di sviluppo organica, che valorizzi le specificità locali ma porti benefici all’intero comprensorio.

Il nuovo coordinamento punta a essere una struttura snella, veloce e partecipata, in grado di fissare obiettivi chiari, promuovere una proposta politica seria e credibile, e mettere in rete iscritti e classe dirigente. Non un apparato, ma uno strumento concreto per far crescere i territori e dare ai comuni di questa porzione di Valle Umbra un ruolo attivo e riconosciuto nel panorama politico regionale.

I primi temi messi in agenda riguardano le infrastrutture ferroviarie, i servizi sanitari territoriali e le politiche del lavoro.