Ad Amelia torna "Ciclopica. Giganti in collina", il festival di letteratura, arte e filosofia - Tuttoggi.info

"Ciclopica. Giganti In Collina": ad Amelia, dal 9 all'11 giugno, il festival di letteratura, arte e filosofia, con incontri, performances, percorsi tematici e degustazioni.

“Ciclopica. Giganti In Collina”: il festival di letteratura, arte e filosofia ripopolerà la collina di Amelia dal 9 all’11 giugno 2023, con incontri, performances, percorsi tematici e degustazioni.

“‘È tempo che la pietra accetti di fiorire’: i versi del poeta Paul Celan rappresentano le sorprendenti metamorfosi che mescolano le vite animali e vegetali alle forme terrestri e astrali. Accettare, appunto, la mescolanza che rende l’uomo vegetale, la roccia da impollinare e il frutto da ascoltare – dichiarano gli organizzatori – sarà l’obiettivo degli incontri e delle installazioni del festival“.

Nell’edizione 2023 saranno presenti Ermanno Cavazzoni (scrittore), Michela Andreozzi (regista, sceneggiatrice e attrice), Enrico Terrinoni (anglista), Stefania Cancelliere (antropologa), Massimo Donà (filosofo), Carmen Gallo (anglista e poetessa), Giuseppe Saglio (artista), Davide Longoni (panificatore ed editore), Giordano Domenico Agrusta (attore), Giada Fuccelli (illustratrice), e molti altri

“Ciclopica. Giganti in collina”

Dal 2015 l’associazione “AmeliaCiclopica” organizza il festival di filosofia, letteratura e arti “Ciclopica. Giganti in collina”, un evento che caratterizza ogni anno la vita culturale di Amelia e del territorio limitrofo. La cittadina, con le sue bellezze archeologiche millenarie e il paesaggio naturale che la circonda, si configura come una cornice perfetta per accogliere una serie di eventi di grande interesse.

Con un programma sviluppato su tre giornate e ricco di iniziative, le diverse locations della città saranno animate da concerti, spettacoli artistici, dibattiti, letture, rappresentazioni teatrali e degustazioni.

Clicca qui per visualizzare il programma del festival.