Ad Alessandro Martorana il Premio Samaritano 2022 - Tuttoggi

Cerimonia sabato 22 ottobre mattina a Petrignano di Assisi, accanto al premiato anche la bimba che ha salvato

Assegnato nella mattinata di oggi, sabato 22 ottobre, ad Alessandro Martorana, il Premio Samaritano 2022, concesso a chi, sulle strade del mondo o dove c’è bisogno, presta soccorso e solidarietà, rischiando spesso la propria vita per porre in salvo quella degli altri. L’anno scorso il premio è andato a Chiara Silvestrucci, ancora prima ad Eugenio Fumagalli.

Il comitato “Il Samaritano”, dopo avere esaminato le schede riassuntive degli episodi di solidarietà stradale tra i recenti fatti di cronaca, ha individuato proprio Alessandro Martorana, residente a Montesanto, frazione del comune di Voghiera, provincia di Ferrara, nella persona da premiare. Martorana a inizio anno non ha esitato un attimo a tuffarsi per salvare dall’annegamento una ragazzina di 12 anni, oggi accanto a lui sul palco per condividere quel premio. Il giovane, pur non sapendo nuotare, si è gettato in acqua e, anche con l’aiuto di altre persone, ha salvato la bimba. “Quando finalmente sono arrivato a stringere la sua manina, ho pensato che se l’avessi mollata l’avrei persa. Non esisteva freddo, fatica, dolore. Non ho capito più niente e mi sono fatto solo guidare dal mio istinto“, aveva raccontato subito dopo i fatti. “Mia figlia è ancora viva grazie a lui – ha scritto la mamma delle ragazze –, io non smetterò mai di ringraziarlo“.