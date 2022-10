Assisi, il premio Samaritano 2022 ad Alessandro Martorana - Tuttoggi

La commissione esaminatrice dei casi, dopo aver esaminato le schede riassuntive degli episodi di solidarietà stradale, selezionati dal Comitato il Samaritano tra i recenti fatti di cronaca, ha scelto di conferire il premio Samaritano 2022 ad Alessandro Martorana di Montesanto (provincia di Ferrara), che, a gennaio 2022, non a esitato a tuffarsi per salvare una dodicenne, dopo che l’auto della sorellastra, con a bordo la piccola, è uscita di strada finendo nelle acque gelide, a San Nicolò di Argenta nel ferrarese. “Non sono un eroe”, le parole di quello che la commissione esaminatrice definisce invece “un eroe per aver messo a rischio la propria vita dimostrando coraggio e profondo altruismo”.

La premiazione, negli anni, ha portato a Petrignano personalità politiche, del mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale e ha consentito la costruzione della statua bronzea posta oggi nell’area verde all’ingresso del paese provenendo da Bastia. Rinato nel 2018 dopo una ventina di anni di ‘assenza’ e dedicato allora anche allo scomparso Bruno Batori che fu tra i promotori dell’iniziativa, il premio è andato negli anni a italiani e stranieri, forze dell’ordine, civili e qualche celebrità, come Arturo Merzario (che si buttò fra le fiamme per salvare Nicky Lauda), e Drupi (che si gettò nel Naviglio Pavese per salvare due donne). Il premio Samaritano 2022 sarà assegnato il 22 ottobre mattina. Nel 2019 il premio fu assegnato a Eugenio Fumagalli, tassista brianzolo quarantasettenne che perse la vita lo scorso 13 gennaio salvando una coppia di fidanzati rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada provinciale Milano-Meda. L’anno scorso a essere premiata è stata invece l’umbra Chiara Silvestrucci, che mentre rientrava da una giornata al mare lungo la SS77, si è accorta di due motociclisti che giacevano sull’asfalto in gravissime condizioni. Si è prontamente fermata e ha chiamato i soccorsi attendendoli fino al loro arrivo.