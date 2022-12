Acquisti online e un finanziamento acceso a nome dell'ex suocera

La truffa dell’ex compagno della figlia

Agli agenti, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, ha spiegato di aver scoperto dall’agenzia finanziaria che qualcuno, utilizzando la sua patente di guida, aveva aperto il finanziamento, fornendo un indirizzo mail che riportava le generalità dell’ex compagno della figlia che, per un periodo, aveva vissuto a casa sua e poteva, quindi, aver facilmente prelevato il documento dalla sua borsa, spesso lasciata incustodita all’interno dell’abitazione.

Considerato anche un precedente per furto del ragazzo – poi identificato come un cittadino straniero – gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa, falso materiale e sostituzione di persona.