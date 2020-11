"Acquistate a Spoleto", l'appello del sindaco de Augustinis - Tuttoggi

Il primo cittadino “Acquistate a Spoleto, oggi abbiamo più che mai bisogno di far vivere l’economia del nostro territorio”.

È questo l’invito che il Sindaco Umberto de Augustinis rivolge ai propri cittadini, un appello per fare in modo che, in questa situazione di emergenza sanitaria e perdurante crisi economica, si possa far prevalere “il senso di comunità che deve contraddistinguere le nostre azioni nei momenti di maggiore difficoltà”.

“Ogni negozio, ogni attività commerciale della città porta con sé persone che lavorano, famiglie, sacrificio e, in questo momento, grandi difficoltà – ha aggiunto il Sindaco – Quello che vi chiedo è di unirci, ognuno per quello che può in questo momento e di concentrare i nostri acquisti, da qui a Natale, in città.

La situazione è difficile anche dal punto di vista economico, ma possiamo aiutare la nostra economia locale, i nostri commercianti, i nostri negozianti che vivono con fatica e con coraggio questo momento. È un invito sempre valido, ma in questo momento assume una valenza particolare perché ci sono settori commerciali che, dalla primavera scorsa, stanno pagando più di altri le conseguenze di questa pandemia.

Il nostro territorio, la nostra città progredisce e migliora se tutti siamo nelle condizioni di progredire e migliorare. Aiutiamo quindi la nostra economia locale, gli esercenti, i commercianti, gli artigiani: acquistiamo a Spoleto e restituiamoci il senso profondo del nostro essere comunità”.