Acquista online sneakers di marca ma arrivano stivali di gomma | Giovane casciano truffato - Tuttoggi

Trattativa di acquisto avvenuta esclusivamente via chat. All’invio, tramite corriere, della merce ordinata e da pagare contrassegno, la triste scoperta

I Carabinieri della Stazione di Cascia, hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto una persona presunta responsabile di una truffa ai danni di un giovane di Cascia.

L’uomo in questione, presentatosi come titolare di una società operante nel settore commerciale e dell’abbigliamento, rivelatasi poi inesistente, nei giorni scorsi aveva intavolato una trattativa con la vittima, utilizzando un noto social network, per la vendita di un paio di scarpe sportive di una nota marca ad un prezzo molto conveniente.