Acquasparta, lavori di miglioramento al Pala Liti e nuovi progetti per il Volley - Tuttoggi

La formazione delle squadre: insieme all’allenatore Persichetti l’esperto Roberto Arzani

Quest’anno, oltre al mini volley con due squadre (6-10 anni, 10-13 anni), tenute dall’allenatore Enrico Persichetti, è iniziato il percorso sotto la guida dell’esperto Roberto Arzani per la costruzione del settore delle grandi (13 anni-over 18). Il progetto ha già raccolto l’adesione di circa 20 ragazze, che saranno impegnate nel campionato di seconda divisione e, se i numeri lo consentiranno, anche nel campionato under 16.

“Abbiamo tutte le carte in regola per ripartire”

“Il progetto ‘Volley’ – si legge in una nota della nuova società – ha tutte le carte in regola per ripartire, con l’aiuto dei genitori che in modo entusiastico si stanno facendo avanti per ricostruire un gruppo di supporto tecnico e organizzativo”. “Il palazzetto sarà oggetto di miglioramenti importanti con interventi da parte dell’Amministrazione comunale, con due allenatori capaci, ma soprattutto con le ragazze che sono già arrivate”.

“Un ringraziamento alla società Massa Martana, in particolare alla presidente Roberta Fabbrini, che per 3 anni ha accolto 15 giocatrici di Acquasparta, permettendo loro di continuare questo sport”. “Infine grazie a Benito Montesi, grande personaggio del Volley mondiale e nazionale, che sta lavorando per far ripartire il Volley ternano”.