Acquasparta, 44enne beccato con oltre mezzo kg di hashish - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Terni e della Stazione di Acquasparta hanno tratto in arresto un 44enne italiano, gravato da numerosi precedenti di polizia, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso di un normale controllo stradale eseguito nel pomeriggio di lunedì da una pattuglia dell’Arma di Acquasparta lungo la S.P. 9, l’uomo tentava la fuga, gettando cinque panetti di hashish in un appezzamento di piante di ulivi a ridosso del ciglio stradale ma veniva prontamente raggiunto e bloccato dagli operanti. Nel frattempo un altro equipaggio dell’Arma in abiti civili, in servizio preventivo nei paraggi, provvedeva a recuperare lo stupefacente nel luogo in cui era stato lanciato.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in un garage in uso al 44enne anche se non di pertinenza della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un ulteriore panetto della medesima sostanza, del peso di poco inferiore a 100 grammi. Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza e la collocazione ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo svoltosi ieri pomeriggio, nel corso del quale il 44enne ha provato a giustificarsi dicendo che la droga a lui trovata era per uso personale; al termine dell’udienza il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Acquasparta, con l’ulteriore prescrizione della permanenza domiciliare nelle ore notturne.