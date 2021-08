Acqua Sangemini-Amerino, Lega porta vertenza in Senato - Tuttoggi

“E’ fondamentale che leistituzioni nazionali e regionali intervengano in maniera decisa per ilsalvataggio di questo marchio storico"

La senatrice Valeria Alessandrini, vice segretario della Lega Umbria, dopo aver recepito le istanze e le preoccupazioni degli esponenti Lega

dell’amministrazione comunale di San Gemini, Ambra Giacomelli, Federica

Montagnoli e Graziano Soli, e del referente Lega Comprensorio Flaminia,

David Veller riguardo la situazione dello stabilimento locale di Acque

Minerali d’Italia SPA, si sta attivando per portare la vicenda in

commissione al Senato ed al Mise, chiedendo maggiore attenzione e la

riapertura di un tavolo di confronto.



“Salvare marchio storico”

“E’ fondamentale – sottolinea la senatrice Alessandrini – che le

istituzioni nazionali e regionali intervengano in maniera decisa per il

salvataggio di questo marchio storico rappresentativo della comunità di

San Gemini, per salvaguardare i livelli occupazionali ed avere chiarezza

sul futuro di questa eccellenza del nostro territorio”.

“Atto doveroso”

“Un atto doveroso – conclude la senatrice – verso i dipendenti e verso

un’area che in questi anni è stata vittima di continui rimandi o prese

in giro e che non merita assolutamente questo trattamento.

I dipendenti e le loro famiglie, esigono rispetto e chiarezza, e noi

della Lega siamo con loro per favorire una ripresa reale che scongiuri

una crisi economica e sociale, che produrrebbe effetti negativi su tutto

il comprensorio ”.