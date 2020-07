Divieto di usare l’acqua potabile per scopi non di primaria importanza durante l’estate. E’ quanto stabilisce un’ordinanza dirigenziale del Comune di Narni per evitare sprechi e utilizzi impropri. Il provvedimento ha valenza per tutto il territorio comunale e resterà in vigore fino al 30 settembre.

Alcune eccezioni

Un’eccezione prevista dal Comune è per l’innaffiamento di piante, fiori, orti e giardini. Lunedì e giovedì dalle 6 alle 8 è possibile innaffiare gli orti, mentre dalle 20 alle 22 i giardini. Per il resto con l’acqua della rete pubblica non si può irrigare e annaffiare, lavare aree cortilizie e piazzali o veicoli e non si possono riempire piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino. I trasgressori vanno incontro a multe da 25 ad oltre 516 euro.