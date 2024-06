Acqua nella galleria Prepo, lavori sul Raccordo: giorni e orari

Anas ha deciso di eseguire gli interventi in notturna, per limitare i disagi alla viabilità

Acqua nella galleria Prepo, lavori notturni sul Raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Per contenere i disagi al traffico, Anas ha deciso che gli interventi si svolgeranno in orario notturno dalle 21:00 alle 6:30 del giorno successivo.

Nel dettaglio, nelle notti di lunedì 10 e martedì 11 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo e rientro allo svincolo di San Faustino.

Nelle notti di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con uscita obbligatoria allo svincolo di San Faustino e rientro allo svincolo di Prepo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.

Le stesse limitazioni si ripeteranno nella settimana successiva, per consentire il completamento dei lavori: nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, mentre nelle notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni.

In queste due settimane non sarà attivo il cantiere per la sostituzione dello spartitraffico centrale tra Madonna Alta e Ferro di Cavallo.