Accessori moto, i vantaggi dell'acquisto online - Tuttoggi

L’e-commerce offre la possibilità di scegliere tra una gamma di prodotti molto più ampia rispetto a quella disponibile in un grande negozio o presso un rivenditore specializzato

Gli accessori per moto rientrano tra le categorie merceologiche che hanno risentito (e non poco) degli effetti dell’inflazione e, di conseguenza, fatto registrare un aumento significativo dei prezzi al dettaglio. Rispetto al 2021, infatti, si stima un rincaro prossimo al +50% che, fisiologicamente, si ripercuote sugli utenti finali; non stupisce, quindi, come motociclisti esperti e rider in erba stiano progressivamente cambiando il proprio approccio all’acquisto di accessori e parti di ricambio per moto, rivolgendo maggiore attenzione alle offerte disponibili online.

Ciò è dovuto anche alla costante crescita degli e-commerce specializzati in ricambi e accessori moto come, ad esempio, Omniaracing.net, che offrono agli utenti diversi vantaggi, non solo dal punto di vista strettamente economico. Questo trend è altresì alimentato dall’interesse, sempre più diffuso, mostrato dai consumatori; l’aumento delle ricerche online relative a questa particolare categoria di prodotto (+89% nel 2022) dimostra come il mercato si stia evolvendo, e l’integrazione tra canali di vendita fisici e digitali stia diventando sempre più pronunciata. Ad alimentare una tendenza destinata a caratterizzare sempre più le dinamiche di settore concorrono anche una serie di vantaggi, tanto a favore di produttori e distributori quanto dei consumatori. In questo approfondimento vediamo quali sono e come incidono sulle strategie delle aziende e sul comportamento degli utenti.