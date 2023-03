Accesa lite tra due donne in strada, una è ubriaca e viene multata dalla polizia

Dopo essersi avvicinati per procedere con l’identificazione, una delle due – in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche – ha tenuto un atteggiamento minaccioso e poco collaborativo, ostacolando il controllo dei poliziotti. Gli agenti con non poca fatica sono riusciti a riportare alla calma la ragazza, che è stata identificata come una cittadina straniera, di origini romene, classe 1990.

Al termine degli accertamenti di rito, la 33enne è stata sanzionata per manifesta ubriachezza ai sensi dell’art. 688 del codice penale.