Accademia Belle Arti Perugia, pubblicato bando per “assistente contabile amministrativo”

È indetta, presso la fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’istituto di soggetti aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di “Assistente Contabile-Amministrativo” – Area Seconda (ex area B) – CCNL AFAM del 19.04.2018.

La graduatoria sarà utilizzata per supplenze e/o per la copertura di eventuali posti che si dovessero rendere liberi o vacanti nel profilo professionale indicato, anche in part-time.

Il bando, con i requisiti di ammissione e il termine di presentazione della domanda (fissato per l’8 novembre 2019, ore 12), così i titoli di studio e professionali e altre info utili per partecipare, si possono consultare sul sito dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, sotto il link:

Didattica – Bandi e concorsi

https://www.abaperugia.com/upload/allegato-1-2097.pdf

