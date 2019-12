AboutUmbriaCollection” presenta “White” a Foligno - Tuttoggi

Continua il tour di eventi organizzati da “AboutUmbria” in giro per la regione per presentare i numeri della sua collana “Collection”. Questa volta tocca al colore White, un numero dedicato appunto al colore bianco, un’occasione che porta “AboutUmbria” a Foligno.

L’appuntamento è allo spazio Astra giovedì 19 dicembre, alle 18. La rivista contiene, tra l’altro, un articolo dedicato alla Calamita Cosmica, opera di Gino De Dominicis conservata nell’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata.

Gli argomenti affrontati in questo numero coinvolgono il territorio regionale partendo dalla Tela Umbra di Città di Castello al Trasimeno con l’albero più grande del mondo realizzato in acqua, dal Tempio della Consolazione a Todi fino a Terni, in piazza Tacito, e alla sua fontana bianca.

All’incontro interverranno, fra gli altri, l’assessore alla cultura del Comune di Foligno, Decio Barili, e la presidente di “About Umbria Collection”, Sonia Bagnetti.