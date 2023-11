Abbonamento scontato Tpl anche per altri studenti

Si punta ad ampliare la convenzione, da rinnovare, per gli iscritti a UniPg e UniStra. L'accordo entro la prossima settimana

Sarà ampliata la platea degli studenti che avranno accesso ad abbonamenti ad una tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico locale. Non solo dunque, la conferma per gli studenti dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri, proseguendo quanto già attivata in via sperimentale lo scorso anno accademico.

E’ quanto è stato deciso nel corso di un ulteriore incontro fra la Regione Umbria, il Comune di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per gli Stranieri, per confermare il Pass Umbria-UniPg. All’incontro hanno preso parte la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore comunale Luca Merli, il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero, direttore e dirigenti dell’Università degli studi e dell’Università per Stranieri.

Gli Enti hanno elaborato una proposta articolata, in linea con il modello sperimentato nello scorso anno accademico, da sottoporre ai gestori del trasporto pubblico locale al fine di strutturare in via definitiva il Pass Umbria-UniPg ed ampliare la misura, estendendola anche ad una platea di studenti parauniversitari finora esclusi.

Seguiranno – fanno sapere dalla Regione – incontri, sia con i gestori del trasporto pubblico locale che con i rappresentanti dei nuovi Istituti da includere, in modo da affrontare nei prossimi giorni gli ultimi dettagli dell’accordo conclusivo.

Gli Enti concordemente prevedono la formalizzazione dell’accordo entro la prossima settimana.