Abbattimento pini via Borsi, nessuno stop dal gip: “Competenza del Tar”

In una nota diffusa dal procuratore capo Alberto Liguori, viene dunque evidenziato che “allo stato degli atti, l’ufficio del P.M., non ravvisando l’urgenza di provvedere tenuto conto del carteggio trasmesso dall’esponente, rigettava la richiesta di sequestro trasmettendo contestualmente gli atti al Gip del Tribunale di Terni con parere negativo. In data odierna (ieri, ndr) anche il Gip di Terni rigettava la richiesta di sequestro”.

Il procuratore ricorda dunque – “per evitare confusioni e strumentalizzazioni dell’azione penale” – “che l’azione penale si occupa di condotte umane illecite perché animate dalla volontà di arrecare danno a taluno o di danneggiarlo o ancora di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa, mentre le condotte semplicemente illegittime, in quanto adottate ad organi incompetenti o tenute in violazione di legge o viziate da eccesso di potere, sono assegnate alla competenza del giudice amministrativo regionale. Senza questa azione di confine, il potere giudiziario rischia di invadere il potere esecutivo creando cortocircuiti istituzionali, contribuendo sia alla creazione di ostacoli all’azione della pubblica amministrazione sia alla delegittimazione dell’operato dell’autorità giudiziaria”.

Dalla Procura viene dunque spiegato che sono in corso indagini da parte dei carabinieri forestali di Terni e che allo stato degli accertamenti “risulta che l’operato del Comune di Terni sia stato conforme al dettato normativo che autorizza l’abbattimento di questi alberi per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità”. Ricordando comunque che l’abbattimento interessa 36 pini domestici, dunque da considerare alberi non monumentali.

Viene anche ricostruito l’iter autorizzativo: “Il Comune di Terni in data 16 maggio 2022 ha autorizzato AFOR alla recisione dei pini in argomento sulla scorta di apposita relazione tecnica. In particolare, è scritto ‘Pertanto data l’elevata frequentazione dei luoghi, i fattori elevati di danno da rami, estremi del tronco, l’inclinazione delle piante, le loro condizioni fitosanitarle e soprattutto l’impossibilità di effettuare interventi di recupero, si propone l’abbattimento'”.

“Il sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Ente Locale, come sopra detto, in assenza di elementi conducenti verso una strumentalizzazione dell’azione amministrativa a fini di danno o di favor o meramente distruttiva, compete eventualmente al T.A.R. dell’Umbria” conclude Liguori.